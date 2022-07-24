Lavrov Mısır'da

Görüşmenin ardından iki bakan tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, Şukri ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti.

Mısır ile Rusya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel tarihi ilişkilere vurgu yapan Şukri, "Karşılıklı ortak çıkarlar ve saygı çerçevesinde ilişkilerimizi güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şukri ayrıca, iki ülke arasında birçok ekonomik projenin bulunduğunu, başta Ukrayna olmak üzere farklı bölgesel konuları da ele aldıklarını belirtti.

Rus Bakan Lavrov da, İstanbul'da imzalanan tahıl ihracat anlaşmasının başarılı olmasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Ukrayna tahılıyla ilgili sorunlar İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurularak çözülecek.” dedi.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Rus tahıl ihracatına ilişkin taahhütlerine uymasını bekliyoruz." diyen Lavrov, "Batılılar, Ukrayna tahıl ihracat krizini tahıl ihracatımıza yönelik yaptırımların devam etmesiyle çözmeye çalıştılar ve biz bunu İstanbul anlaşmasında reddettik." şeklinde konuştu.

Lavrov, Ukrayna'nın liman ve sahillere yerleştirdiği mayınları temizlemesi ve Türkiye'nin de gıda yüklü gemilerin seyrüsefer güvenliği ve söz konusu gemiler ile Ukrayna’ya silah transfer edilmemesi garantisini sağlaması gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna; Londra, Washington ve diğer müttefik olduğu ülkelerin müdahil olmayacağını teyit etmediği sürece herhangi bir müzakere söz konusu değil. Tercih Ukrayna halkınındır."

Lavrov ayrıca, bazı Batılı ülkelerin Rus tahılının ihracatı sorununu daha sonraya ertelemeye çalıştığını ifade ederek, "Birkaç gün önce İstanbul'da bu yönelik bir anlaşma imzalandı. Bazı Batılı meslektaşlarımız sadece Ukrayna tahılı sorununu çözmek için her şeyi yapmaya çalışırken, tahıl tedariki ile ilgili sorunlar sürüyordu. Rusya Federasyonu'nda tahıl, Ukrayna stoklarından çok daha fazlaydı. Her iki sorunun da pakette çözülmesinde ısrar ettik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan ikili görüşmelerde, başta Filistin, Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler olmak üzere çeşitli bölgesel meselelerin de masaya yatırıldığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Lavrov'u makamında kabul etti. Sisi'nin, Lavrov ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra tahıl ve gıda güvenliği konularını da değerlendirildiği bildirildi.

Resmi ziyareti kapsamında bugün Mısır’a gelen Lavrov’un, Afrika turu kapsamında Etiyopya, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.