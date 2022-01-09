Liberya'da oğlunu motosiklet için satmak isteyen baba tutuklandı

Mohammed Jalloh Massaquoi adlı Sierra Leone vatandaşı, polise yaptığı açıklamada motosiklet almak için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre bir arkadaşına ait motosiklet, kendi evindeyken çalınmıştı. Dolayısıyla yenisini alması gerekiyordu.

Massaquoi, birkaç arkadaşının Liberya'da insan satıldığı bilgisini verdiğini ve 10 yaşındaki oğluyla yola çıktığını bildirdi. İkili, 16 Aralık'ta Liberya'ya vardı.

29 yaşındaki adam daha sonra oğlunu satmak için görüşmelere başladı. Yakalanmamak için pazarlıklarda çocuktan "tavuk" diye bahsedildi. Öte yandan gelen bir ihbarı değerlendiren Liberya polisi, Massaquoi'yi alıcıyı beklerken yakaladı.

Batı Afrika'da insan ticareti büyük bir sorun. Modern köle olarak satılan çocuklar, genellikle hizmetçi veya işçi olarak çalıştırılıyor. Bu kişilerin aileleriyle iletişim kurmasına izin verilmiyor.

Liberya'da Harriette Castro adlı bir kadın, bebeğini sattığı gerekçesiyle 14 Aralık'ta tutuklanmıştı. Polisin yaptığı soruşturma, 5 aylık Safeyatu Bah'ın 60 dolara satıldığını ortaya çıkarmıştı. Çocuğunu satmadığını öne süren Castro ise parasızlıktan yakınmıştı:

Çocuğumu, ona bakmama yardım edeceğini söyleyen bir kadına verdim.

Öte yandan Massaquoi'nin adı açıklanmayan oğlu, Cinsiyet, Çocuklar ve Sosyal Koruma Bakanlığı gözetimine alındı.

Kaynak: Independent Türkçe, BBC, FrontPage Africa