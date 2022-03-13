Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü

Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfından yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.