Libya anayasa referandumunun yapılması için BM'den yardım istedi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki anayasal süreçle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Mektupta Mişri, anayasa taslağının iki yıldan fazla bir süre önce tamamlanmasına rağmen, son safhası olan referandum sürecinde takılı kaldığını belirtti.

Mişri, anayasal sürecin tamamlanabilmesi için BM'den uluslararası demokratik mekanizmalara göre anayasa referandumunun yapılması yönünde yardım talep etti.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA