Libya Başbakanı Dibeybe, BM Özel Temsilcisi ile görüştü

Görüşmeye dair UNSMIL’in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dibeybe ve Bathily’nin Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Başbakan Dibeybe, ülkede barış ve istikrarı teşvik etme seçeneklerine ilişkin vizyonunu da sundu." ifadeleri kullanıldı.

Bathily’nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Konsey Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile de görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görüşmede ise Bathily’nin, Libya krizinin çözümünün Libyalıların kendisinden gelmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bathily, Libya'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması konusundaki görüşlerini dinlemek için ülke genelinde kadınlar ve gençler dahil olmak üzere tüm Libya bileşenleriyle iletişim kuracağını doğruladı." ifadelerine yer verildi.

UNSMIL, Senegalli diplomat Bathily'nin, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını açıklamıştı.