Libya Başbakanı Dibeybe, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile seçimi konuştu

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Libya’da seçimlerin düzenlenmesi konusunda uluslararası aktörlerin desteğini ele aldı.

Görüşmeye dair Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin resmi Facebook sayfası üzerinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Dibeybe ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’nin Libya’da seçimlerin düzenlenmesine yönelik kapsayıcı bir uluslararası desteği değerlendirdiği ifade edildi.

Ayrıca ikilinin Libya ve Katar arasındaki iş birliği yollarını geliştirmeyi ve ortak çıkarları görüştüğü vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, görüşmenin nerede yapıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi.