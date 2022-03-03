Libya Başbakanı Dibeybe: "Sahtekarlık yapıldı"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi’nin Fethi Başağa kabinesine yönelik güvenoyu vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya halkının Temsilciler Meclisi’nin kararına tepkisiz kalmayacağını belirten Dibeybe, ‘’Dünkü güven oylaması Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nın ilk sahtekarlığı değil. Meclis'te yeterli vekil sayısına ulaşılamaması üzerine sahtekarlık yapıldı.’’ ifadelerini kullandı.

Hükümetinin Haziran 2022’de yapılması planlanan genel seçimlere kadar görevine devam edeceğini ve görevi sadece seçilmiş bir hükümete devredeceğini vurgulayan Dibeybe, şu ifadeleri kullandı:

‘’Hükümetinizin (Hafter’i kastederek) bir geçerliliği olmayacak. Savaşın içinde yetişenler ancak barutun ve ateşin dilinden anlarlar ve sizi sadece askeri yenilgi durduracak.’’

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık' 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.