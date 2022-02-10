Libya Başbakanı Dibeybe'ye suikast girişimi

Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.

Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı ve Libya Başsavcısı'nın da olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.