Libya basını: AFRICOM ve Libya hükümeti iş birliğine devam ediyor

Libya özel televizyonu "February"e açıklamada bulunan AFRICOM, "komutanlığın güçlü ilişkilere sahip olduğu Libya hükümeti ile iş birliğine devam ettiğini" belirtti.

Ülkede barışın siyasi yollardan elde edilmesinden yana olduklarını vurgulayan AFRICOM, "Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in Libya'daki faaliyetlerinin barışı ertelediği ve Libyalıların çektiği sıkıntıları artırdığını" kaydetti.

Açıklamada ayrıca, AFRICOM'un Libya hükümetiyle yaptığı görüşmelerde, "diyaloğa dönülmesinin gerekliliğini" vurguladığı aktarıldı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ve AFRICOM Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Libyalı askeri ve güvenlik yetkilileri yakın zamanda ülkenin batısındaki Zuvara kentinde bir araya gelmişti.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Libya Ulusal Petrol Kurumu, Rus ve diğer uyruklardan paralı askerlerin 25 Haziran'da ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'na girdiklerini ve kurumun bundan büyük endişe duyduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Afrika ülkelerinin yanı sıra özellikle Libya'da paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 01:32