Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Afrikalı liderlerle görüştü

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ABD-Afrika Liderleri Zirvesi kapsamında Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de hazır bulunduğu görüşmelerde, Menfi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled el-Gazvani, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, Afrika Birliği'nin Libyalı taraflar arasında bakış açılarının yakınlaştırılması ve uzlaşı çabalarındaki rolü ile Libya'da geçiş sürecinin sonlandırılması ve ayrılıkların bitirilmesi konusunda Başkanlık Konseyi'nin çabalarına destek verilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

ABD'nın başkenti Washington'da düzenlenen ABD-Afrika Liderleri Zirvesi perşembe günü sona ermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 13 Aralık'ta başlayan zirveye yaklaşık 50 Afrikalı lider katılmıştı.