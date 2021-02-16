Libya devrimin 10. yıl dönümünü kutluyor

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda yarın yapılacak resmi kutlamalar için hazırlıklar sürerken, meydanı dolduran çok sayıda Libyalı çalan devrim şarkılarına ellerindeki bayraklarla eşlik etti.

Bingazi'den Trablus'a göç ettiğini belirten Muhammed ez-Zuvagi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrim ve özgürlük adına Libya'nın bir hukuk ve kurumsal devlet olması için kendilerini feda eden şehitlere vefa borcuyla burada olduklarını söyledi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrol ettiği Bingazi'den göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Libyalıdan sadece biri olan Zuvagi, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi en azından anabilmek ve Libya halkının bugününü kutlamak için burada toplandık. Devrim hala kalplerimizdeki sıcaklığını koruyor ve bu yolda devam edeceğimize söz verdik. Devrim uzun bir yol ama Libya halkı devrimin ilkelerine bağlı kalmaya ve şehitlere vefa göstermeye devam ediyor. Libya'nın hayra, istikrara ve anayasal bir düzene ulaşacağını umuyoruz."

Türkiye'nin Libya'ya verdiği destekten de övgüyle söz eden Zuvagi, "Eğer Türkiye'nin desteği olmasaydı bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 81 yaşındaki halk ozanı Miftah Atiyye Şitevi de Libya'nın doğusu, batısı güneyi ve deniziyle tek ordu, tek polis ve tek devlet başkanı altında birleşmesini dilediğini söyledi.

Şitevi, "Bayramın kutlu olsun ey Libya. Allah Libya'yı ve polisini korusun." sözleriyle bir de gazel okudu.

Omuzundaki Libya bayrağıyla ailesiyle Şehitler Meydanı'ndaki devrim kutlamalarına katılan 10 yaşındaki Abir ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Bugün Libya'daki 17 Şubat Devrimi'nin 10. yıl dönümünü kutlamak için buradayız. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Libya halkının 17 Şubat Devrimi'ni tebrik ediyoruz."

17 Şubat'ın resmi tatil olduğu Libya'da devrimin 10. yıl dönümü dolayısıyla yarın resmi törenler düzenlenecek.

AA