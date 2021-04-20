Libya'da 2021 bütçe tasarısı reddedildi

Milletvekili Abdulvehhab Zuvliyyeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisinin oy çokluğu ile 2021 bütçe tasarısını reddettiğini ve üzerinde değişiklikler yapılması için hükümete geri gönderdiğini söyledi.

Milletvekili Süleyman el-Fakih de, meclisin hükümetten, Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonunun değerlendirmelerini gözden geçirmesini talep ettiğini belirtti.

Fakih ayrıca, hükümetin bütçe kalemlerini tasnif etmesi ve açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Temsilciler Meclisinden 2021 bütçe tasarısının reddedilme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'da hükümetin 2021 yılı için hazırladığı bütçe ile Temsilciler Meclisinin belirlediği rakamlar konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya'da yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisi, ülkeyi aralık ayındaki seçimlere götürmek üzere 16 Mart'ta görevi devralmıştı.