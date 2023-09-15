Libya'da 38 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 38 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

IOM Libya temsilciliği, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" kasırgası nedeniyle Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketine ilişkin raporunu yayımladı.

Saha verilerinin kısıtlı olduğuna işaret edilen raporda, sel felaketinin yaşandığı Libya'nın doğusundaki kentlerde 38 bin 640 kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Derne

Raporda, iki barajın çöktüğü ve afetten en çok etkilenen Derne'de yerinden edilenlerin sayısının 30 bin olarak tahmin edildiği ancak bu sayının "muhtemelen daha yüksek olduğu" ifade edildi.

Derne'de afetten en çok sahil bölgelerinin etkilendiği ve ilk belirlemelere göre 2 bin 217 yapının sel sularına maruz kaldığı kaydedildi.

Yerinden edilenlerin 2 bin 285'inin 3 okula yerleştirildiği, bir çoğunun ise akrabalarının yanına sığındığı hatta bazı ailelerin afetzede 5 aileye birden ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Derne'nin doğusunda yer alan Bab Tobruk bölgesinde faaliyet gösteren tek sağlık merkezi El Vahde Hastanesi'nde doktor dahil çok sayıda sağlık personeli ile medikal malzemeler, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon ve diyabet ilaçlarına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Derne'de içme suyu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı, kara yollarının zarar görmesi nedeniyle ulaşımda güçlük çekildiği ve Derne ile Bingazi arasında tek bir yolun açık olduğu bildirildi.

- Beyda

BM raporunda, Beyda kentinde ise 30 bin kişinin sel felaketinden etkilendiği ve en az 3 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların çoğunun barınma ihtiyacının güvenli bölgelerdeki yakınlarınca karşılandığı, az sayıdaki selzedenin ise okullara yerleştirildiği aktarıldı.

Yerinden edilenlerin kaldığı okullarda içme suyu, bebek bezi, hijyen malzemeleri, yatak ve battaniye gibi acil ihtiyaçların bulunduğu ifade edildi.

Beyda'ya doğu ve batıdan giden yolların açık olduğu, kente araçla erişim sağlanabildiği ancak güneyden kente giren yola erişim sağlanamadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Beyda'da sık sık ve uzun süren elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı yaşandığı, kentte hayatını kaybedenlerin çoğunun ise erkek olduğu ifade edildi.

- Diğer kentler

BM raporunda, Libya'nın doğu kentleri Merc'de 1500, Taknis'te 1095, Bingazi'de 2 bin 195, Suse'de 350, Mehili'de 300 ve Verdiyye'de 200 kişinin yerinden edildiği açıklandı.

Suse kentinde yolların kapalı olması nedeniyle yerlerinden edilen kişilerin kenti terk edemediği ve bölge sakinlerince misafir edildiği aktarıldı.

Mehili'ye giden yolların kapalı olduğu, ağır araçların çöl yolları üzerinden kente ulaşabildiği ve ekipmanları zarar gördüğü için kent hastanesinin hizmet dışı olduğu bildirildi.

Raporda ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 3 bin 922 olarak kayda geçtiği ancak 5 binden fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" kasırgası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.