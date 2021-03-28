Libya'da 483 düzensiz göçmen yakaladı
Libya sahillerinde son 24 saatte Orta Akdeniz'den Avrupa istikametine hareket eden yaklaşık 500 düzensiz göçmen yakalandı.
Afrika 28.03.2021, 19:59
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamaya göre, dün aralarında kadın ve çocukların da olduğu 310, bu sabah da 173 düzensiz göçmen yakalanarak Libya'ya geri gönderildi.
Göçmenlerin, halihazırda yoğunluğun ve kötü koşulların yaşandığı gözaltı merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.
Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.
Kaynak: AA
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