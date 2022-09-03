Libya'da 8 siyasi parti, ortak hareket etme kararı aldı

Bu çerçevede koordinasyon birliği kuran Ulusal Cephe, Değişim, Adalet ve Bina, Ulusal Güçler İttifakı, Kalkınmış Libya, Ulusal Çalışma, Ülkemin Akımı, Teknokrat Libya adlı partiler, ortak açıklama yaptı.

Ülkedeki siyasi tıkanıklığa çözüm yolları için girişimler ve teklifler sunulması, yerli ve uluslararası etkin taraflarla ortak iletişime geçilmesi hedeflendiği belirtilen açıklamada, şiddetin her türlü siyasi araç olarak kullanılmasını reddettiklerini, devletin askerileşmesi ve yönetime güç kullanılarak gelmenin bir darbe olarak kabul edildiği vurgulandı.

AA muhabirine açıklama yapan Değişim Partisi Genel Başkanı Cuma el-Gamati de bunun bir siyasi oluşum olmadığına dikkat çekmek için birliğe özel bir isim verilmediğini söyledi.

Yarın Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile görüşeceklerini bildiren Gamati, daha sonra parlamento, anayasa komisyonu, Libya Başkanlık Konseyi ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Gamati, söz konusu koordinasyon ile güçlü adımlar atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin bir süre önce başkent Trablus'ta yaptığı askeri yığınak sonucu 27 Ağustos'ta Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde iki taraf arasında başlayan yoğun çatışmalar, kentin merkezine de yayılmıştı. Söz konusu çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş ve 159 kişi yaralanmıştı.

Girişimler sonucu taraflar arasındaki gerginlik sonlandırılmıştı.