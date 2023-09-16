Libya'da 9 bin kişiye hala ulaşılamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak (29 ton) tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.

Temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan malzemelerin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Selden etkilenen bölgelerde bir yıl süreli OHAL ilan edildi

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ülkenin doğusundaki Derne kentinde, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran Sayih, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti.

Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiği ifade eden Sayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.