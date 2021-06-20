Libya'da Adalet ve İnşa Partisi Genel Başkanlığına İmad el-Bennani seçildi

Libya'nın önde gelen siyasi partilerinden Adalet ve İnşa Partisi (JCP), 2. olağanüstü kongrede İmad el-Bennani'nin genel başkan seçildiğini duyurdu.

Libya Müslüman Kardeşler Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen JCP'nin perşembe günü başkent Trablus'ta başlayan 2. olağanüstü kongresi sona erdi.

Partinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, kongredeki oylama sonucunda genel başkanlık görevini, İmad el-Bennani'nin kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, oylamaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bennani de kongrenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bizim elimiz bu ülkedeki her vatansevere ve ulusal güçlere uzanmaktadır. Libya'nın, güvenlik, istikrar ve kapsamlı toplumsal barışın sağlandığı sivil bir devlet olmasını isteyen herkese kalbimiz açıktır." dedi.

Partinin uluslararası toplumla ilişkilerine de değinen Bennani, "Uluslararası değere sahip güçlerle ve bizim nezdimizde değerli komşu ülkelerle temas kuracağız. Bize zor şartlarda yardım eden ülkelerle, ortak çıkarlar, entegrasyon ve iletişim konusunda önemli bir rolümüz olacak." diye konuştu.

Partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bennani, 399 katılımcıdan 231'inin oyunu alarak başkanlığı kazandı.

Perşembe günü başlayan kongre, eski Genel Başkan Savvan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve parti üyelerinin yanı sıra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin katılımıyla düzenlenmişti.

Eski Genel Başkan Muhammed Savvan'ın ardından göreve gelen Bennani, 4 yıl partinin genel başkanlık görevini yürütecek.

Parti tüzüğüne göre Savvan'ın 4 yıl olan genel başkanlık süresi normal şartlarda 2018'de dolmuş ancak ülkedeki savaş nedeniyle kongre düzenlenememişti.