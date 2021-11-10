Libya'da adaylardan biri de Başağa olacak
Libya'da gelecek ay yapılması öngörülen başkanlık seçimleri için eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın da adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi.
Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın 24 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için resmi adaylık başvurusunu gelecek hafta yapacağı belirtildi.
AA muhabirine konuşan Başağa'ya yakın kaynaklar, eski İçişleri Bakanı'nın hafta başında Yüksek Seçim Komisyonuna adaylık başvurusunu sunacağını açıkladı.
Libya’nın önde gelen siyasi liderlerinden Başağa, 1962’de Misrata kentinde doğdu.
Havacılık Fakültesinden teğmen rütbesiyle mezun olan Başağa, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat Devrimine katılarak Misrata Askeri Meclisinde yer aldı.
Türkiye’ye yakınlığıyla da tanınan Başağa, Fayiz es-Serrac Başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümetinde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.
Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat 2021'deki hükümet seçimi oylamasında başbakan adayı olmuş, ancak seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.