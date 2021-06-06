Libya'da bombalı saldırı
Libya'da Sebha kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı saldırıda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Afrika 06.06.2021, 22:04
Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde, bir güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sebha Emniyet Müdürlüğü medya yetkilisi Hüseyin Neam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bomba yüklü küçük bir kamyonetle, Sebha'daki Tarım Yolu üzerinde, Ebna Mazık kavşağında yer alan bir güvenlik noktasının hedef alındığını" söyledi.
Saldırıda, Cinayet Büro Amirliği görevlilerinden Yüzbaşı El-Abbas Ali Mesud ve Yüzbaşı İbrahim Abdunnebi El-Heyali'nin öldüğünü kaydeden Neam, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.
Kaynak: AA
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