Libya'da Filistin'e destek gösterisi

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, gösteride Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ve Filistin direnişinin zaferini kutladı.

Filistin ve Libya bayraklarının dalgalandırıldığı ve marşların okunduğu gösteride, "Gazze direndi, Gazze kazandı", "Beytül Makdis bizimdir, başkentimizden vazgeçmeyeceğiz!", "Defol siyonizm!" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

Libyalı aktivist ve Tacura Gençlik Topluluğu Başkanı Zekeriya Kadı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasının, yalnızca dini, etnik ve tarihi bir dava olarak sınırlandırılamayacağını belirterek, "Bilakis bu insani bir davadır. Gördüğümüz gibi her gün masum çocuklar, gençler ve kadınlar ölüyor." dedi.

Filistin halkının "İslam dünyasının sancağını taşıdığını" vurgulayan Kadı, şöyle devam etti:

"2011 öncesinde Arap-İslam toplumlarında Filistin için daha fazla etkileşim vardı. Çünkü o zamanki siyasi ve ekonomik sorunların baskısı daha azdı. Son yıllarda ise Arap ve İslam ülkelerinde pek çok sorunlar var. Ancak bu sorunlara rağmen, diğer Arap ve İslam ülkelerinde olduğu gibi Trablus'ta da şu an bu gösterilere şahit oluyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen tüm İslam toplumları Filistin davasını en önemli dava olarak görüyor."

"Filistin topraklarında yaşanan sivil katliamını kınıyoruz"

Yakında Mısır üzerinden Gazze'ye tıbbi, gıda ve giyecek yardımı ulaştıracaklarını söyleyen Libyalı sivil toplum kuruluşu Tahadi Tıp Örgütü yetkilisi Aişe Ebu Hacer, "Bir sağlık örgütü olarak bizler yalnızca barış çağrıcılarıyız ve görevimiz, siyonist işgalde zarar gören yaralıların hayatı kurtarmaktır. Filistin topraklarında bugün yaşanan sivil katliamını, evlerin yıkımını ve savaş suçlarını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Filistin'e yardım için yol açtıklarını kaydeden Hacer, tüm Libyalı vatandaşlara imkanları ölçüsünde yardım çağrısında bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Libyalı müzisyen Ali Mağribi ise Türkçe yaptığı değerlendirmede, ülkesine ziyaret için geldiği sırada bu gösterilere katıldığını belirtti.

Gösterilerde yer almanın kendisi için "görev gibi" olduğunu söyleyen Mağribi, "Burada toplananlarla birlikte Filistin için şarkılar söyledik. Bunu sadece bir memnuniyet değil görev olarak düşünüyorum. Filistin bizim için çok önemli ve inşallah ondan hiç vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"Türkler Arap değil ama Filistin için bizden daha çok şey yapabilirler"

Müzisyenlik mesleğini Türkiye'de sürdüren Mağribi, Filistin ile dayanışma konusunda Türkiye'deki gözlemleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Türkler, (Filistin davasına) 'bunlar Arap' diye bakmıyor. Nereye gidersem Türkler, 'Filistin bizim için kırmızı çizgi, ondan vazgeçmeyeceğiz' şeklinde değerlendiriyorlar. Her yerde bunu görüyoruz ancak Türkiye'de biraz farklı gördüm. Hatta belki bizden daha çok gördüm. Bu çok güzel bir şey. Türkler Arap değil ama Filistin için bizden daha çok şey yapabilirler. Yollar açılsa eminim bütün Türkler oraya gider."

Meydandaki göstericiler ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinliler için dua etti.