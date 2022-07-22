Libya'da İçişleri Bakanı görevden alındı

Trablus merkezli February televizyon kanalının haberine göre, Başbakan Dibeybe İçişleri Bakanı Mazin'i görevden alarak, yerine geçici olarak Yerel Yönetimler Bakanı Bedriddin ed-Tumi'yi atadı.

Başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" silahlı grupları arasında dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda, 3'ü sivil 10 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar başkentin Ayn Zara bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya merkezli Raid Haber Ağı’na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara neden olmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, Genelkurmay Başkanlığını Trablus'taki çatışmaları sonlandırmakla görevlendirdi

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ı Trablus'ta çatışan gruplar arasındaki sorunu çözmesi ve derhal önlem alması için görevlendirdi.

Başkanlık Konseyi tarafından Genelkurmay Başkanı Haddad'a gönderilen yazılı mesajda, "Genelkurmay Başkanlığından Trablus'ta çatışan birliklere derhal karargahlarına dönmeleri için talimat vermesinin" talep edildiği belirtildi.

Libya vatandaşlarının, kamu malları ve özel mülklerin güvenliğinin sağlanması ve hayatın normal akışına dönmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenilen mesajda, "Genelkurmay Başkanlığına çatışmaları sona erdirmek için gerekli gördüğü tedbiri alma yetkisi verildiği" aktarıldı.

Başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" silahlı grupları arasında dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda, 4'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu ifade etmişti.

- Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara neden olmuştu.