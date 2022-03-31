Libya'da iki ayrı göçmen operasyonu

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ebu Kemmaş bölgesinin kuzeyindeki Libya sahillerinde iki şişme botta bulunan 203 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Yapılan operasyonla farklı uyruklardan oluşan düzensiz göçmenler kurtarılarak, Zaviye petrol tesisleri bölgesine çıkarıldı, gerekli yardımların yapılmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Öte yandan Ayn Libya haber sitesine göre, Sınır Tanımayan Doktorlardan yapılan açıklamada, Geo Barents gemisi tarafından dün Libya sahillerinde şişme botları batmak üzereyken üzerlerindeki 113 düzensiz göçmen boğulmaktan kurtarıldı.

Ayrıca, Libya Deniz Kurtarma Birimi'nde Teğmen Mervan Uhayda, yaptığı açıklamada, Tobruk açıklarında 11 Mart'ta batan teknede olduğu düşünülen bir kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını söyledi.

Uhayda, söz konusu teknede 26 kişinin bulunduğunu 17'sinin cesedine daha önce ulaşıldığını, 5 Mısırlı ve bir Suriyelinin ise boğulmaktan kurtarıldığını vurguladı.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.