Libya'da ilk kabine revizyonu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde (UMH) 3 bakanlığı kapsayan mini kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyi kararnamesine göre parlamentoda İçişleri, Ekonomi ve Sanayi ile Maliye bakanlıklarında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Üç bakanın değiştirildiği kararnameye göre, Fethi Ali Beşaga İçişleri, Ali Abdulaziz es-İsavi Ekonomi ve Sanayi, Ferac Abdurrahman Ömer Bumatari Maliye bakanlıklarının başına getirildi.

Aralık 2015'te kurulmasından bu yana UMH'da ilk kez bakanlık kabinesinde değişiklik yapılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, yeni bakanlıklara çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Açıklamada, "Trablus'taki yeni güvenlik düzenlemelerinin uygulanması, ekonomik reformlarda ilerleme kaydedilmesi ve ulusal kurumların birleştirilmesi çabalarına ilişkin konularda yeni bakanlıklara desteğe hazırız." ifadesi kullanıldı.

Siyasi kriz

Libya'da 2011'deki devrimin ardından ülkede yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalar neticesinde Tobruk ve Trablus'ta iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı. Ülkedeki bu durumun önüne geçmek için BM girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki meclis tarafından onaylanmamıştı.

Başkent Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren aralıklarla yaklaşık bir ay boyunca UMH'ye bağlı tugaylar arasında yaklaşık 120 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı çatışmalara sahne olmuştu.

Söz konusu kabine revizyonunun, taraflar arasında sağlanan uzlaşı ile UMH'ya bağlı "Trablus'u Koruma" güçlerinin, başkentin güneyindeki mahallerin çoğunda denetimi sağlamasından birkaç gün sonra gerçekleştiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 23:27