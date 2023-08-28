"Libya'da infiale neden olan bakan Türkiye'ye kaçtı"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile geçen hafta İtalya'da görüştüğü ortaya çıktıktan sonra açığa alınan Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş'un Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

ABD'nin The New York Times gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Necla El Menguş'un Libya'da tepki ve protestolara sebep olan görüşmesine ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından Türkiye'ye 'kaçtığını' yazdı. Gazete, Libyalı diplomat Salmin Asaad'a dayandırdığı haberinde, Asaad'ın WhatsApp üzerinden paylaştığı bilgilere yer verdi. Buna göre, açığa alınan bakan, 'güvenliğinden endişe ederek' Türkiye'ye geldi. Asaad, 'halkın kızgın olduğunu' ve protesto gösterileri sırasında ateş yaktığını da aktardı.

'MENGUŞ HAKKINDA SEYAHAT YASAĞI GETİRİLDİ'



Libya İç Güvenlik Teşkilatı ise açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Bakan Necla El Menguş'a seyahat yasağı getirildiğini belirterek, başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı üzerinden ülkeden ayrılmasına izin verildiği iddialarını yalanladı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Libya İç Güvenlik Teşkilatı, söz konusu iddialara ilişkin X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yayınladığı yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Teşkilatı, açığa alınan Dışişleri Bakanı'nın seyahatine izin verildiği veya seyahatinin kolaylaştırıldığı yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri reddediyor. Söz konusu kişi havalimanının Başkanlık Salonu, VIP ve normal salon olmak üzere resmi hiçbir kapısını kullanmamış olup, açığa alınması sonrası hakkında seyahat yasağı konulmuştur. Güvenlik kameraları bu durumu açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMIŞ, LİBYALI BAKAN AÇIĞA ALINMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ağustos Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında 'tarihi bir toplantı' yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının 'iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini' amaçladığı ifade edilmişti. Görüşmenin, İsrail ve Libya arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan 'ilk toplantı' olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı" bilgisi paylaşılmıştı.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması, Libya genelinde büyük tepki çekmiş, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenirken, siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş'u kınayan açıklamalar gelmişti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almış, kararnamede, 'Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği' belirtilmişti. Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Abdullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

LİBYA İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi. Libya'da 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır" ifadeleri yer alıyor. Kanunun 7'nci maddesinde, buna aykırı davrananların '3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı' kaydediliyor.