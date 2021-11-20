Libya'da Kaddafi ve Hafter'in adaylığı protesto edildi

Libya'nın Trablus ve Misrata kentlerinde yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçiminde aday olmasına tepki gösterdi.

Yüzlerce Libyalı, Hafter ve Kaddafi'nin 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçim için adaylık başvurusunda bulunmalarını protesto etmek amacıyla başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplandı.

"Adaylığa hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çarpı işaretli fotoğraflarını taşıdıkları Hafter ve Kaddafi'nin başvurularının iptal edilmesini istedi.

Protestocular, "Katiller başkanlığa aday olamaz", "Anayasasız seçimler savaşa neden olur" ve "Askeri yönetime ve savaş suçlularına hayır" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

Libya'nın batısındaki Misrata kentinde gösteri yapan yüzlerce kişi de "Seçimlere evet, suçlulara hayır" sloganlarıyla Hafter ve Kaddafi'nin adaylık başvurularına tepki gösterdi.

Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimi için 14, Halife Hafter de 16 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.

23 aday başvuru yaptı

Öte yandan, Libya Yüksek Seçim Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için başvuran aday sayısının 23'e ulaştığını bildirdi.

Ülkede 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için Hafter ve Kaddafi'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa da adaylık başvurusunda bulunmuş, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de aday olacağını açıklamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilerleyen günlerde adaylığını açıklamasının beklendiği seçim için başvuru süresi 22 Kasım'da sona erecek.