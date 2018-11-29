Libya'da kimliği belirsiz savaş uçağı bombaladı: 10 ölü

Libya'nın güneybatısındaki El-Uveynat beldesinde aidiyeti belli olmayan bir savaş uçağı tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti belli olmayan bir savaş uçağından Uveynat beldesine bağlı Talvavat bölgesinde "terör örgütü El Kaide'ye ait olduğu düşünülen" hareket halindeki 3 araca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü aktaran kaynaklar, cesetlerin tanınmaz halde olduğunu ifade etti.

Ülkenin güneyini Cezayir sınırına bağlayan çöl yolu üzerinde bulunan bu bölgenin, ilk kez bu tür bir saldırıya hedef olduğu belirtildi.

Libya'nın güneyindeki Ubari kenti de 24 Mart'ta benzer şekilde aidiyeti belli olmayan bir savaş uçağının düzenlediği hava saldırısına hedef olmuştu. Ölü ve yaralıların olduğu bu saldırıyı daha sonra ABD üstlenmiş ve "teröristlerin hedef alındığını" açıklamıştı. Aynı bölgeye 25 Temmuz'da düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan benzer şekildeki saldırıyı ise üstlenen olmamıştı.

Libya'nın güneyinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen grupların bulunduğu belirtiliyor.

AA