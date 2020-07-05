Libya'da kimliği belirsiz uçaklar saldırı düzenledi! Türkiye'nin Ukrayna'dan aldığı S-125'ler aktif edildi

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Bombardıman uçaklarına karşı orta-yüksek irtifa hava savunma kapsama alanı sağlamak üzere tasarlanan S-125 Nova / Pechora / SA-3 Goa Havadan Füze sistemi bugün Sirte ekseninde aktif hale getirildi.

Sistemin diğer 5 bataryası ise ülkedeki stratejik yerlere kurulacak.

TECZİHATLAR ZARAR GÖRDÜ

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

MSB YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vattiye Üssü'ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki başkent Trablus'un batısında yer alan Vatiyye Askeri Üssü'nün kontrolünü sağlamıştı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

LİBYA SAVUNMA BAKANLIĞI: KARŞILIK VERİLECEKTİR

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti.

Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber 7

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 22:29