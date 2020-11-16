Libya'da neler oluyor? Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi!

BM öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Libya'da neler oluyor? Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi!

BM öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 01:49
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