Libya'da neler oluyor? Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi!

BM öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 01:49
BM öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.
BM öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 01:49