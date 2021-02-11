Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Hafter'in bölgesinde

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan havalanan ve Menfi'yi taşıyan uçak, Bingazi Havalimanı'na iniş yaptı.

Menfi'nin Bingazi ziyareti, 5 Şubat'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

Menfi, Twitter hesabından gün içinde yaptığı açıklamada, bugün Bingazi kentini ziyaret edeceğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

AA