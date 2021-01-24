Libya'da mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan timlerimizce, Libya Savunma Bakanlığı timleriyle tespit edilen mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına devam ediliyor."

Paylaşımda ayrıca mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan timlerimizce, Libya Savunma Bakanlığı timleri ile birlikte tespit edilen mühimmat ve mayın/EYP’lerin imhasına devam ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/UfPGyTMUsf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021

AA