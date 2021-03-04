Libya'da Sirte güvenoyu için hazırlanıyor

Meclisin konuyla ilgili açıklaması, BM Libya Özel Temsilciliğinin yeni hükümete güvenoyu oturumu için parlamenterlerin ülkenin doğusundaki Sirte şehrinde toplanması konusunda teşvik etmesinin ardından yapıldı.

Açıklamada, "Temsilciler Meclisi üyelerinin belirlenen sürede bir araya gelmenin mümkün olmaması durumunda uzaktan iletişim de dahil olmak üzere mümkün olan tüm yolları kullanarak ulusal birlik hükümetine güvenoyu konusunu olumlu bir şekilde ele almakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.

Libya'nın herhangi bir kentinde iki meclisi tam ve yeter sayısı ile birleştirmek için oturum düzenlemeye hazır olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu herhangi bir kentin paralı askerler ve yabancı kuvvetlerden arındırılmış olmasının şart olduğu ayrıca oturumun yerli ve uluslararası gözlemciler huzurunda yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Libya Ulusal Forumu'ndaki 3 üyenin geçici hükümet için yapılan seçimde rüşvet aldığına dair çıkan söylentilere değinen Meclis, BM Güvenlik Konseyi'ne söz konusu rüşvet konusu hakkındaki raporun bir an önce yayınlanması çağrısı yaptı.

Açıklamada, konuya ilişkin uzman komisyon raporunun tüm ekleriyle yayınlanması ya da BM Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesinin şeffaflık ve temizlik ilkelerinin güçlendirilmesi adına zorunlu olduğu vurgulandı.

Libya'nın bölünmüş haldeki parlamentosu Temsiciler Meclisi'nin bir kısmı Akile Salih başkanlığında ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde bulunurken, diğer kısmı başkent Trablus'ta bulunuyor. Akile Salih, Hafter'in darbeyle ülkedeki yönetimi ele geçirmek için başlattığı saldırılara verdiği destekle biliniyor.

Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

AA