Libya'da son durum: Can kaybı her an artıyor

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini geçtiği, 10 bine yakın kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Libya Kızılayı da sel felaketinde 20 bin ailenin yerinden olduğunu duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan da BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketinden çok fazla kişinin etkilendiğini belirten Ramadan, Libya'da acil ihtiyaçların olduğunu aktardı.

Ramadan, sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10 bine yükseldiğini ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklar aracılığıyla elde ettiklerini belirtti.

LİBYA KIZILAYI: SEL FELAKETİNDE 20 BİN AİLENİN YERİNDEN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Trablus merkezli "February" televizyonunun sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Derne'deki durumun "trajik" olduğunu belirten ve yardım çağrısında bulunan Şükri, "Yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ediyoruz. Bu durum Derne, Beyda ve çevre bölgelerdeki insanlara yardım elinin uzatılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Şükri, Kızılay ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

SUSE KENTİNDE 50 AİLE KAYBOLDU

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Suse Belediye Başkanı Vail Berik kentteki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Suse'de şimdiye kadar 50 ailenin kayıp olduğunu kaydeden Berik, kentin bir mahallesinin selin sürüklediği taşlarla tamamen dolduğunu belirtti.

Berik, söz konusu mahallede hayatta kalan birisi olabilir ümidiyle defalarca kurtarma ekibiyle dolaştıklarını ancak bir ses duymadıklarını ifade etti.

Berik ayrıca, şimdiye kadar arama kurtarma ve yardım için Suse'ye herhangi bir kuruluşun ekibinin ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ: DERNE'DEKİ YOL VE KÖPRÜ AĞI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, Ulaştırma Bakanlığının hasar tespit için ülkenin doğusuna gitmek üzere bir teknik ekip görevlendirdiğini söyledi.

Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğüne dikkati çekerek, bu durumun afetten etkilenen şehirlere yardım ulaştırılmasına engel olduğunu belirtti.

Selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Derne kentinde yol ve köprü ağının tamamen çöktüğünü kaydeden Suveydan, bunların yeniden inşası için 300 milyon dinara (yaklaşık 67 milyon dolar) ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

"SAĞLIK DURUMU 'FELAKET"

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sağlık Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili ise selden etkilenen kentlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Yetkili, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde niteleyerek, binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Derne'deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini belirtti.

Bakanlığın acil tıbbi malzeme ve sağlık ekibini taşıyan bir uçağı bölgeye gönderdiğini, sağlık ekiplerinin yer aldığı konvoyun da ülkenin doğusundaki Bingazi kentine ulaştığını kaydeden yetkili, malzemeleri sahra hastanelerine dağıtma işleminin sürdüğünü söyledi.

HARRAZ: SEL FELAKETİNDE YALNIZCA DERNE'DE 5 BİN 200 KİŞİ ÖLDÜ

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi.

Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti.

DERNE'DE ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇEBİLİR

Derne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor." dedi.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE: TIBBİ YARDIM TAŞIYAN UÇAK BİNGAZİ'YE GÖNDERİLDİ

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sağlık ekibi ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın, sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlamak üzere Bingazi kentine doğru yola çıktığını duyurdu.

Dibeybe, sosyal medya hesabı Facebook'tan ülkenin doğusundaki Bingazi kentine gönderilen yardım uçağına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Başbakan açıklamasında, "14 ton tıbbi malzeme ve ceset torbası ile 87 sağlık personeli ve asistan doktoru taşıyan uçak, selden zarar gören bölgelerdeki sağlık hizmetine destek vermek üzere Bingazi'ye doğru yola çıktı." ifadelerini kullandı.

LİBYA, SELDEN ETKİLENENLERE YARDIM ETMEYE YÖNELİK TÜM ULUSLARARASI ÇABALARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Libya hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, çalışmaları gözden geçirmek üzere Hükümet Acil Durum ve Hızlı Müdahale Ekibi'nin başkent Trablus'taki genel merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Dibeybe, ülkenin doğusunu vuran selden etkilenenlere yardım sağlamaya yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dibeybe, ülkesinin tüm yardım ekiplerinin gelişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sel felaketinde Libya halkıyla dayanışma gösteren tüm Arap ve uluslararası mesajları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Dibeybe, felaketin başlamasından bu yana Arap ve bölge ülkelerinin bazı liderlerinin Libya ile iletişim kurduğunu vurguladı.

BM: LİBYA'YA YARDIM İÇİN ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki ölümcül selden derin endişe duyduğunu belirterek, "Acil müdahale ekiplerimiz sahada yardım etmek için harekete geçirildi." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.