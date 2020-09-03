Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevine devam edecek

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta İçişleri Bakanlığı görevinden "tedbir amaçlı" uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Fethi Başağa'nın görevine devam etmesine karar verildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanı Sayın Fethi Başağa hakkındaki tedbir kararı kaldırılmış ve görevine devam etmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada soruşturmanın ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

Başağa'nın görevden uzaklaştırılması kararı

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi, 28 Ağustos'ta Başağa'nın tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağını duyurmuştu.

Başağa, kararın alındığı gün Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara'da bulunuyordu.

Soruşturmanın gerekçesinde, İçişleri Bakanı'nın 23 Ağustos'ta Trablus'ta ve diğer bazı şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanlarına işaret edilmişti.

Kaynak: AA