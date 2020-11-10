Libya'da tarafların 5+5 Askeri Komite görüşmeleri Sirte'de devam ediyor

Cenevre'de 23 Ekim'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması ve bunun için alt komitelerin oluşturulmasının ele alınacağı görüşmeler 13 Kasım'da sona erecek