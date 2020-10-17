Libya'da Trablus-Bingazi uçuşları yeniden başladı

Libya el-Ahrar televizyonunun haberine göre, bir yılı aşkın bir sürenin arından Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kalkan bir uçak Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indi.

Trablus ile Bingazi arasındaki ticari uçuşlar 23 Ekim'de başlıyor

Libya hava yolu şirketi Afriqiyah Airways yetkilisi Milad el-Hecrasi, Libya Panorama televizyonuna yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir yapılamayan Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı ile Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı arasındaki ticari uçuşların 23 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Hecrasi, her iki havalimanında da gerekli bakım ve çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı, Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak kapatılmıştı.

Kaynak: AA