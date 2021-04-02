Libya'da Ulusal Uzlaşı Komisyonu planları

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, Trablus'taki ofisinde gerçekleşen görüşmede Libya'da toplumsal barış ve insan haklarının sağlanması noktasında ulusal uzlaşının önemini vurguladı.

Menfi, komisyon üyelerinin seçimine toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, Libyalıların "ulusal uzlaşının gerekliliği ve önemi" konusunda bilgilendirilmesinin zorunluluğuna dikkati çekti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Libya'nın geleceği ve ilerlemesi, ulusal uzlaşı ve adaletle yaralarını sarabilmesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarında alınan kararlar uyarınca geçici yönetimin ülkede ulusal uzlaşı konusunda çalışmalar yapması öngörülüyor.