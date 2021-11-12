Libya'da yarışacak potansiyel 9 aday

Bu yıl 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Libya başkanlık seçimlerinde 9 potansiyel adayın öne çıktığı ifade ediliyor.

Söz konusu seçimlere katılması beklenen adaylar arasındaki yarışın nasıl bir süreç izleyeceği merak konusu.

1- Başbakan Abdulhamid Dibeybe:Halihazırda Trablus merkezli hükümetin Başbakanı olan Dibeybe'nin başkanlık seçimlerine aday olacağı belirtiliyor. 1958 yılında Misrata'da doğan Dibeybe, son olarak görüşmeler sonrası ülkede uzlaşı için kurulan hükümetin başına getirilmişti.

2- Halife Hafter: Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan "Libya Ulusal Ordusu" adlı oluşumun lideri, savaş ağası Halife Hafter'in de başkanlık için aday olacağı ifade ediliyor.

Adı savaş suçlarıyla anılan Hafter, son olarak İsrail'in askeri ve politik desteğini almak için girişimlerde bulunuyordu. Hafter, olası adaylar arasında en büyük askeri güce sahip isim olarak göze çarpıyor.

3- Fethi Başağa: Geçmiş hükümetin İçişleri Bakanı olan ve Başbakan Fayiz es Serrac ile sorunlar yaşayan Başağa, eski bir asker. Devrim sonrasında kendisine bağlı milis gruplar oluşturan Başağa, Trablus ve çevresinde hem siyasi hem de askeri etkinliğe sahip.

4- Muhammed Halid Abdullah el Guveyl: Geçmişte birçok üst düzey siyasi pozisyonda yer alan Guveyl, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne dahil olmamış, Libya'nın batısında "Ulusal Kurtuluş Hükümeti"ni tesis etmişti.

El Guveyl, mevcut Başbakan Dibeybe ile de başbakanlık için yarışıyordu.

5- Ali Zeydan: 2012-2014 döneminde Libya Başbakanı olarak görev yapan Ali Zeydan'ın da başkanlık için yarışacağı belirtiliyor.

Zeydan, 1980'li yıllardan itibaren Kaddafi yönetiminine muhalefeti ile biliniyordu.

6- Osman Abdulcelil: Libya'nın eski Eğitim Bakanı Abdulcelil, adaylığını resmi olarak açıklamış durumda.

Akademiden gelen bir isim olan Abdulcelil, genetik ve genetük mühendisliği alanında doktorası bulunan bir siyasi olarak öne çıkıyor.

7- Arif Ali Nayid: İhya Libya isimli partinin lideri olan Nayid de aday olma isteğini açıklayanlar arasında.

2011-2016 arasında Libya'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçiliği görevinde bulunan Nayid'in BAE ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade ediliyor.Aakademik geçmişe sahip bir isim olarak bilinen Nayid, eski başbakan Abdullah el Sani döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı'ydı.

8- Fethi bin Şetvan: Kaddafi döneminde Sanayi ve Enerji Bakanlığı görevinde bulunan Fethi bin Şetvan, Kaddafi devrilmeden aylar önce Avrupa'ya kaçmıştı.

Aslen bir mühendis olan Bin Şetvan, devrim sonrasında geri dönerek siyasi süreçlere katıldı.

9- İsmail el Şihtevi: İş adamı Şihtevi'nin de adaylık için istekli olduğu belirtiliyor.

Halihazırda BAE'de yaşayan ve BAE yönetimiyle ilişki içinde olduğu ifade edilen Şihtevi, geçmişte Halife Hafter'e Amerikan askeri araçlarının satılması konusunda aracılık ettiği belirtilen bir isimdi.

Kaynak: Mepa News