Libya Ulusal Birlik Hükümeti Temsilciler Meclisinde yemin etti

Abdulhamid Dibeybe başkanlığında kurulan Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk şehrindeki Temsilciler Meclisinde yemin etti.
Meclis Üyesi Muhammed er-Raid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mecliste düzenlenen oturuma 100'ün üzerinde milletvekilinin katıldığını söyledi.
Raid, yeni hükümetin Tobruk'a gelmeden önce de Trablus'taki Yüksek Mahkeme huzurunda yemin ettiğini aktardı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.
AA