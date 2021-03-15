Libya'da yeni hükümet salı günü görevi devralıyor

Yeni hükümetin ve Başkanlık Konseyinin devir töreni salı günü yapılacak.

Yeni hükümet sözcüsü Muhammed Hamude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulusal birlik hükümeti resmi olarak görevlerini salı günü devralacak." ifadelerine yer vererek devir teslim töreninin Trablus'taki başbakanlık karargahında yapılacağını belirtti.

Hamude, devir töreninde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yanı sıra yardımcılarının da katılacağını kaydetti.

Yeni hükümet yetkililerinden adını vermek istemeyen bir yetkili de Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin de aynı törende görevini teslim alacağını aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

AA