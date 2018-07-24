Libya'da yeni siyasi kriz kapıda

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Libya Başkanlık Konseyi üyeliğinden istifa eden Ali Katrani, Barka bölgesinden Tobruk'taki Temsilciler Meclisi üyeleri, bölgenin ileri gelenleri ve aktivistlere Bingazi'de toplanma çağrısı yaptı.

Libya'nın News 218 televizyon kanalında yayımlanan videoda, Libya Başkanlık Konseyi üyeliğinden istifa eden Ali Katrani, Barka bölgesinden Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) üyeleriyle görüntülendi.

Görüntülerde Barka bölgesinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne zemin hazırlayan Suheyrat Anlaşması'nın dışında olduğunu söyleyen Katrani, bölgenin ileri gelenleri, TM üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine perşembe günü Bingazi'de bir araya gelme çağrısında bulundu.

TM'nin desteklediği General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen Katrani, Bingazi'deki toplantıda Suheyrat Anlaşması ve Barka bölgesine ilişkin bazı kararlar alınacağına işaret etti.

"Libya'nın bölünmesi yolunda atılmış bir adım"

Gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Libyalı gazeteci ve siyasi yorumcu İsam Zubeyr, Katrani'nin açıklamaları ve Barka'nın ileri gelenlerine yönelik toplantı çağrısını, "ülkenin bölünmesi yolunda atılmış bir adım" olarak yorumladı.

Zubeyr, Başkanlık Konseyi'nden istifalar ve Katrani'nin çağrısına dair şunları söyledi:

"Konseyden şu ana kadar 3 kişi tam olarak ayrıldığını duyurdu, bir kişi de üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Bu manevralarla Başkanlık Konseyi'nin çökertilmesi hedefleniyor. Barka bölgesine ilişkin bağımsızlık ilanı beklenebilir. Bu olmasa bile Trablus hükümetine bölgeye daha fazla gelir tahsis edilmesi gibi baskılar yapılacaktır."

Libya'nın doğusu ve güneyinin "petrol zengini" özelliğini hatırlatan Zubeyr, gelişmelerin Fransız ve İtalyanlara ait petrol şirketlerinin bölgedeki hakimiyet mücadelesinin yansımaları olduğuna dikkati çekti.

Konseyin üye sayısı 5'e düştü

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin tüm bölgelerinden gelen 9 kişiden oluşuyor.

Katrani ile bir diğer üye Fethi Mecberi, geçen hafta konseyden istifa ettiklerini duyurmuştu. Daha önce de Musa el-Kuni konseyden ayrılmış, Ömer el-Esved ise üyeliğini askıya aldığını bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından konseyin üye sayısı 5'e düşmüş oluyor.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Son olarak BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla Eylül 2017'de üç aşamalı yeni eylem bir planı sundu. Plana göre, ülkede 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor.