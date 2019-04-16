Libya'daki 136 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) iş birliğinde 136 Nijeryalı düzensiz göçmenin, kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen düzensiz göçmenler arasında 59 kadın, 6 çocuk ve 28 bebek de olduğunu söyledi.

Dönen düzensiz göçmenlerden Kehinde Fatukasi ise Libya'ya gitmekten pişman olduğunu ifade ederek, "Beni, 'Libya'dan Avrupa'ya gideceğiz' diye kandırdılar. Libya'ya vardıktan sonra pasaportumu aldılar ve 2 sene boyunca zorla çalıştırdılar ama çok şükür ülkeme döndüm." dedi.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en yoğun nüfusuna sahip Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.