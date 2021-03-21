Libya'da Rus Wagner paralı askerleri Sirte ile Cufra arasına toprak set çekiyor

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, durumun 48 saat önce tespit edildiği bildirildi.

Toprak set çekme çalışmalarının Cenevre'de 5+5 Ortak Askeri Komitesi tarafından Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu kaydedildi.

Komite üyesi El-Fituri Gırbil, 17 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun 2 hafta içinde açılacağını, yolun açılmasıyla birlikte Sirte ve El-Cufra'daki paralı askerlerin çıkarılmaya başlanacağını ifade etmişti.

AA