Libya'dan ardarda açıklamalar ve çocuk askerler

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter güçlerini "çocuk savaşçı" kullanmakla suçladı.

Libya İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında çocuk savaşçıların kullanıldığını öne sürerek, "Bu yürek sızlatan bir durum. Onlar henüz çocuk. Onların yetiştiğini, eğitildiğini ve gelecek için hazırlandığını görmek yerine, ölüme hazırlandıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter güçlerinin Trablus'a saldırısını da değerlendiren Başağa, operasyonu "kabul edilmesi mümkün olmayan gayrimeşru bir hareket" şeklinde nitelendirdi.

Başağa, uzlaşı ve barış konuşmanın olumlu baktıklarını, ancak dürüst olunması gerektiğini ve bunun saldırganların istediklerini silah zoruyla kabul etmek anlamına gelmediğini belirtti.

Hafter güçlerinin geldiği yere çekilmesi gerektiğini söyleyen Başağa, "Aksi halde onlarla tereddüt etmeden vermeksizin karşılaşmaktan başka bir yol kalmıyor." dedi.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ise Birleşmiş Milletler'e salı günü sunduğu mektupta Hafter güçlerinin Trablus saldırısında çocuk savaşçı kullandığını dile getirdi.

Seyyale, BM'nin duruma acilen müdahale etmesini isteyerek, saldırıların durması, saldıran güçlerin caydırılması ve krizin barışçıl çözümü için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta yaklaşık yarım milyon çocuğun büyük risk altında bulunduğunu duyurdu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

Hafter: Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladık

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara beldesinde yer alan en büyük askeri kamp olan Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladığını açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yermuk Kampı'nda kontrol sağlandı, kamptakiler esir alındı, makine ve ekipmanlara el konuldu ve güçlerimiz başkentin ortasına doğru ilerlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, bir savaş uçağı, başkentin güneyindeki Aziziyye bölgesi ve Trablus Uluslararası Havalimanı çevresinin de aralarında bulunduğu bazı yerlere hava saldırıları düzenledi. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Hafter: Trablus Havilimanı'nı ele geçirdik

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Sözcü Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladık ve güçlerimiz şu an başkent Trablus ile doğusu arasındaki ana yolu kesmeye çalışıyor." dedi.

Mismari ayrıca, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları saldırıdan bu yana Hafter güçlerinden 28 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını ifade etti.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.