Libya'dan Rusya'ya 'Geri dönün' çağrısı

Libya'nın BM destekli Başbakanı Fayez Serraj Rus şirketlerine Libya'ya dönmeleri çağrısı yaptı.

Serraj çağrısını, Rusya’nın başkenti Trablus’taki Libya Büyükelçisi İvan Molotkov’la yaptığı görüşmede dile getirdi.

Başbakanlık bilgi ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yetkili Libya’daki siyasi gelişmeler, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldı.

Açıklamada, "Rus büyükelçisi, ülkesinin Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne verdiği desteği yineledi ve ülkesinin karşılıklı işbirliğini geliştirme ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları harekete geçirme konusundaki istekliliğini dile getirdi." dedi.

Başbakan, "Başbakan, hükümetin Eylül ayında başlatılan ve Rus şirketlerinin ve yatırımlarının Libya'ya geri dönüşü için umutlarını dile getiren Eylül ayında başlatılan ekonomik reform hakkında kısa bir genel görüş paylaştık" dedi.

Libya'daki çoğu yabancı şirket, 2014'ten bu yana başkent Trablus'taki rakip silahlı gruplar arasındaki şiddetli çatışmaların patlak vermesiyle ülke çapında kalıcı siyasi bölünme yüzünden ülkedeki faaliyetlerine son vermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net