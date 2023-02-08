Libya'dan Türkiye’ye insani yardım malzemesi gelecek

AA muhabirine konuşan Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb, depremin yaralarının sarılmasında katkıda bulunabilmek amacıyla Türkiye’deki ilgili kurumlarla devamlı iletişim içinde olduklarını söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından Türkiye’ye gönderilen kurtarma ekibinin kendileri için belirlenen bölgede görevine başladığını kaydeden Kuleyb, “Libya hükümetinin Türkiye ile tam dayanışmasının bir ifadesi olarak ilaç, bazı tıbbi gereçler ve diğer malzemelerden oluşan bir yardım sevkiyatı bugün gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

Libya’nın Türk halkı ve hükümetine yardım etmek için hazır olduğunu vurgulayan Kuleyb, “Libya halk ve hükümet olarak bu musibette Türkiye'nin yanındadır ve kardeş halka yardım eli uzatmaya hazırdır." dedi.

Kuleyb, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.