Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.
Afrika 16.10.2022, 17:21
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
El-Menguş, Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.
Dün de birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlamıştı.
Kaynak: AA
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