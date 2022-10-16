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Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.

Afrika 16.10.2022, 17:21
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

El-Menguş, Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.

Dün de birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlamıştı.

Kaynak: AA
#el menguş #Mevlüt Çavuşoğlu
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