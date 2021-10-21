Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Kararlıyız

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Ulusal Birlik Hükümetinin ülkenin egemenlik ve bağımsızlığında kararlı olduğunu belirtti.

Başkent Trablus'ta uluslararası katılımla düzenlenen ve ülkedeki siyasi süreç ile barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" sona erdi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, konferansın düzenlenmesine ortaklık eden Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır el-Sabah'la etkinliğin kapanışında ortak basın toplantısı düzenledi.

Menguş, burada yaptığı konuşmada, Berlin Konferansları sonuçları ve Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından yayımlanan yol haritası dahil olmak üzere Libya krizinin çözümü için alınan tüm uluslararası kararları uygulamaya kararlı olduklarını söyledi.

Libyalı Bakan, "Hükümet, Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine bağlı kalmakta ve iç işlerine yönelik yabancı müdahaleyi ve kaosu kışkırtma girişimlerini reddetmekte kararlıdır." diye konuştu.

Menguş ayrıca 24 Aralık seçimlerinin planlandığı zamanda yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da konferansa Libya'nın güvenliği için katıldıklarını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için belirlenen 5+5 Ortak Askeri Komitesinin çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

- Libya'da son 10 yılda düzenlenen ilk uluslararası etkinlik

Trablus'ta bir otelde düzenlenen Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı'na BM ile Avrupa, Afrika ve Arap Birliklerinden temsilcilerin yanı sıra 27 ülkenin dışişleri bakan ve yetkilileri katıldı.

Konferansta Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer aldı.

Konferans, Libya'da son 10 yılda düzenlenen ilk uluslararası katılımlı politik organizasyon olma özelliği taşıyor.

Daha önce Libya'da savaşın son bulması ve siyasi uzlaşının sağlanması için Cenevre, Berlin, Suheyrat, Moskova gibi şehirlerde çeşitli uluslararası organizasyonlar düzenlenmişti.