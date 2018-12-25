Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı 

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Olay yerine gelen emniyet güçlerinin bakanlığa giden tüm yolları kapattığı aktarıldı.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA