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Libya Genelkurmay Başkanı Haddad birleşik düzenli bir ordu hedefliyor

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Haddad'ın, birleşik düzenli bir Libya ordusu kurmayı hedeflediği bildirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad birleşik düzenli bir ordu hedefliyor

Libya hükümetinin sosyal paylaşım sayfasında yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi Merkezi'nde Başbakan Fayiz es-Serrac'ın da katıldığı Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili askeri bir tören düzenlendi. 

Açıklamada, Haddad'ın birleşik düzenli bir Libya ordusu kurmak için çalışacağı belirtildi.

Törende konuşan Serrac, Haddad'a başarılar dileyerek ülkenin yaşadığı krizden çıkması için birlik içinde olunmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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