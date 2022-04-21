Libya Genelkurmay Başkanı: Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Haddad, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) döneminde yakalanan istikrarın seçimlere gidilinceye kadar muhafaza edilmesi gerektiğini ve makam için savaş tercihine karşı olduğunu vurguladı.

Haddad, "Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Libya ordusu olarak siyasi anlaşmazlık ve tartışmalardan uzak durduklarını ifade eden Haddad, "Eline silah alıp, değişikliğe katılan eden evlatlarımız, bugün savaşlar nedeniyle sokaklarda sadece ailelerine yük olmuş durumda" dedi.

Haddad, ülkede cüzi de olsa istikrar ortamı sağladığı için Dibeybe’ye teşekkür ederek, ülkenin tekrar savaşa sürüklenmesini istemediklerini vurguladı.

Haddad, "Buradan tüm Libyalılara sesleniyorum, ülkenin savaşa sürüklenmesini istemiyoruz. Savaş olmayacak. Ben ülkenin doğu, batı ve güneyini gezerek, halka bizi kandırmaya çalıştıklarını söylemeye hazırım." diye konuştu.

Birbirlerini karşılıklı olarak affetmeleri ve halka tazminat verilmesi gerektiğini ifade eden Haddad, "Giden gitti, kalan kaldı. Haydi, ülkemizi yeniden inşa edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri görüştü.

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Özel Temsilci Stephanie Williams öncülüğündeki BM heyetini başkent Trablus’taki başbakanlık ofisinde kabul etti.

Açıklamada, görüşmede ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılması karşısında alınacak tedbirlerin ele alındığı ifade edildi.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) hükümet ile ekonomik ve güvenlik konularında ortak hareket edebilme potansiyeline sahip olduğu belirtilen açıklamada, Williams’ın BM'nin Libya'daki mevcut siyasi krize çözüm bulunması adına çabalarını devam ettireceğini yinelediği vurgulandı.

Öte yandan, Özet Temsilci Williams’ın Başbakan Dibeybe’ye 13 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin (TM) ortak komite istişareleri hakkında kısaca bilgi verdiği kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki "Fil" ve "Şerara" petrol sahaları ile doğudaki "Zeytuna" ve "Brega" limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.